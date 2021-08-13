Поток туристов в Удмуртию увеличился в два раза

ИЖЕВСК, 13 августа. /ТАСС/. Более 332 тыс. туристов побывали в Удмуртской Республике за 6 месяцев 2021 года, что сравнимо с показателями за весь 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Внутренний поток туристов и экскурсантов в Удмуртию снова увеличивается. Если в 2020 году республику посетило 362,3 тыс. человек, то за первое полугодие 2021 года туристический поток составил 332,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что за первое полугодие 2020 года в Удмуртии побывали 165,76 тыс. человек, а за первое полугодие допандемийного 2019 года - 260,93 тыс.

В этом году самой популярной достопримечательностью стал музей П. И. Чайковского в Воткинске, его за 6 месяцев посетили более 54 тыс. человек. Кроме того, среди любимых туристических мест в Удмуртии - архитектурно-этнографический музей-заповедник Лудорвай, культурно-туристический центр "Усадьба Тол Бабая", спортивный комплекс "Чекерил", туристический центр "Деревня "Хаски". В пресс-службе отмечают, что в последние годы наиболее популярными стали событийные и спортивные мероприятия, такие как тракторный биатлон, масленица, фестиваль-эксперимент "Огни ДондыДора". Всего за полгода в Удмуртии состоялось 190 мероприятий разного уровня.