Учебный год в Башкирии начнется в очном режиме с соблюдением противоэпидемиологических мер

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Учебный год в Башкирии начнется в очном режиме, эпидемиологическая обстановка также позволяет провести школьные линейки. Всего в школы пойдут почти 500 тыс. детей, сообщил глава республики Радий Хабиров на августовском совещании по образованию в пятницу.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике позволяет нам на данный момент уверенно сказать, что 1 сентября почти 500 тыс. наших детей пойдут в школы. Никаких разговоров о том, что будет перенос, или дистанционное обучение, мы не ведем. Но при этом, если ситуация неожиданным образом ухудшится, мы можем принять другие решения", - сказал Хабиров.

По его словам, в первый класс пойдут порядка 58 тыс. детей. Школьные линейки состоятся на улице, причем отдельно для каждого класса или параллельных классов, отметил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

По состоянию на пятницу в регионе подтверждено 51 730 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки - 286 заболевших. Лечение в стационарах получают 698 пациентов, еще 2 637 лечатся амбулаторно. Всего с выздоровлением выписаны 47 510 человек, от коронавируса умерли 885 заразившихся. В республике запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах.