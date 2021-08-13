Стало известно, что более 10% переболевших британцев заразились коронавирусом в больнице

ТАСС, 13 августа. Британские ученые обнаружили, что каждый десятый британец, заразившийся COVID-19 во время первой волны мировой пандемии, заполучил коронавирус уже после того, как попал в больницу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Ланкастерского университета со ссылкой на статью в журнале Lancet.

"По нашим оценкам, от 5,6 до 11,8 тыс. пациентов британских больниц заполучили COVID-19 в то время, когда они проходили лечение в больницах. К сожалению, это консервативная оценка, так как наши расчеты не включают в себя пациентов, которые были выписаны из больницы до того, как у них был обнаружен коронавирус", - пишут исследователи.

Коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой респираторную инфекцию, которая особенно активно распространяется в стесненных помещениях и в местах скопления людей. Как показал анализ последствий первой вспышки COVID-19 в китайском Ухане, значительная часть работников местных больниц, а также их пациентов заразилась коронавирусом после поступления первых его носителей в эти госпитали.

Группа британских эпидемиологов под руководством Джонатана Рида, научного сотрудника Ланкастерского университета (Великобритания), обнаружила свидетельства того, что нечто похожее произошло в больницах Великобритании во время первой волны мировой пандемии COVID-19. Ученые пришли к такому выводу при анализе историй болезней носителей SARS-CoV-2, попавших в британские клиники до августа 2020 года.

Внутрибольничная эпидемия коронавируса

Когда эпидемиологи начали изучать типичное время попадания носителей COVID-19 в больницы и время обнаружения у них инфекции, они обнаружили, что значительная часть пациентов попала в больницу за несколько недель до выявления у них SARS-CoV-2. Иными словами они были госпитализированы по другим причинам и заразились коронавирусом уже на территории больницы.

Заинтересовавшись подобными случаями, Рид и его коллеги попытались определить то, насколько часто это происходит, используя тот же набор данных. Проведенные ими расчеты показали, что неожиданно большое число коронавирусных пациентов британских клиник, около 10% из них, изначально не страдали от COVID-19 при поступлении в больницы.

Особенно большое число внутрибольничных заражений SARS-CoV-2 было зафиксировано в мае 2020 года - в этот месяц около 16% носителей коронавируса заразились им на территории клиник. При этом эпидемиологи обнаружили, что еще больше подобных случаев, около 60-70% от общего числа заражений, произошло в домах престарелых и психиатрических больницах.

С чем связано столь большое число внутрибольничных заражений, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что у этого есть множество разных причин, в том числе отсутствие быстрых систем тестирования и нехватка персональных средств защиты. Как надеются Рид и его коллеги, собранные ими сведения помогут властям и здравоохранительным службам Британии избежать повторения подобных ситуаций в будущем.