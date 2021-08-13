Более 80% привитых от ковида имеют подтвержденный аккаунт на "Госуслугах"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подтвержденная учетная запись на портале госуслуг есть более чем у 80% привившихся от коронавируса в России. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"Мы сейчас видим, что у нас, во-первых, с точки зрения общего процента от количества вакцинированных уже более 80% имеют подтвержденную учетную запись [на "Госуслугах"]. На мой взгляд, это очень хороший показатель, потому что это значит, что люди активно пользуются. И скептики, кто говорит, что в глубинке, например, люди не пользуются порталом - это далеко не так", - сказал он, выступая на форуме "Цифровая эволюция".

Пугачев добавил, что пожилые люди в том числе активно пользуются этим порталом и получают там сертификаты о вакцинации от ковида.