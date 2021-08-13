Глава Якутии подписал указ о запрете охоты из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал в пятницу указ о запрете охоты в связи с лесными пожарами на территории 25 муниципальных районов, в том числе городского округа "Город Якутск". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 23 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах в связи с лесными пожарами.

"Данным указом до отмены режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров, в сезон охоты 2021/2022 года охота запрещена в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях и особо охраняемых природных территориях регионального значения на территориях 25 муниципальных образований республики", - говорится в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

За сутки ликвидированы 18 природных пожаров на площади свыше 434 тыс. га, локализованы восемь на площади свыше 64,3 тыс. га, обнаружено 21 новое возгорание.