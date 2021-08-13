План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнили более чем на 50%

ПСКОВ, 13 августа. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделали более 50% жителей Псковской области, подлежащих вакцинации, сообщила в пятницу пресс-служба регионального штаба по борьбе с распространением инфекции.

"На 51,6% выполнен план по вакцинации населения в Псковской области. В Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 156 тыс. человек, завершили вакцинацию 114,5 тыс. человек. <..> Вопрос вакцинации стоит на ежедневном контроле. В Псковскую область поставлено 185 тыс. доз вакцин, что позволяет не сорвать темп", - отмечается в сообщении.

По данным властей, в настоящий момент стационарные пункты вакцинации открыты во всех 26 муниципалитетах Псковской области. "Популярностью пользуются пункты вакцинации в торговых центрах и специально оборудованных местах", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 45 188, 37 865 человек выздоровели, 613 умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Всего на территории региона действующими остаются 4 очага заражения коронавирусом.