В Дагестане с 1 сентября на 23% увеличат оклад педагогам

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана увеличили оклад педагогов более чем на 23%, соответствующее постановление кабмина региона вступает в силу с 1 сентября текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

"Согласно постановлению правительства республики, оклады педагогов с 1 сентября увеличатся на 3 тыс. рублей. Например, оклад учителя, не имеющего категорию, был 12 792 рубля, станет 15 792 рубля. В среднем это получается 23,4%", - сказали в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что данное постановление распространяется на государственные организации, но муниципалитеты должны принять на муниципальном уровне свои аналогичные нормативные акты.