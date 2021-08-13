В Башкирии в капитальном ремонте нуждается почти каждая пятая школа

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт необходимо провести в 365 школах Башкирии, это практически пятая часть от всех общеобразовательных учреждений региона, сообщил глава республики Радий Хабиров в пятницу на совещании по образованию.

"Мы проанализировали сколько школ у нас требуют ремонта - это 365 школ, практически каждая пятая требует капитального ремонта. Наша задача - вовремя готовить проекты [ремонтных работ], эффективно участвовать в заявочной кампании [на получение федерального финансирования], потому что нам каждый год надо 70 школ ремонтировать до 2026 года", - отметил Хабиров.

По его словам, ранее в республике приняли решение о проведении комплексного ремонта в учреждениях образования, попутно обновляя пищеблоки, кабинеты, спортивные поля. В 2021 году на эти цели выделили 400 млн рублей, отремонтировали семь школ.

Также Хабиров добавил, что в 2021 году планируется сдать девять новых школ, в 2022 году - еще шесть. Всего в регионе более 1,3 тыс. общеобразовательных учреждений.