Пострадавшие от взрыва газа в Нижегородской области семьи получили первые квартиры

ТАСС, 13 августа. Две семьи, лишившиеся жилья из-за взрыва бытового газа в доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, получили благоустроенные квартиры. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В селе Маргуша Дальнеконстантиновского района двум семьям, лишившимся жилья из-за взрыва бытового газа, предоставлены благоустроенные квартиры. Средства на покупку и ремонт квартир были выделены по поручению главы региона Глеба Никитина", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, взрыв бытового газа в многоквартирном доме в селе Маргуша произошел в апреле 2021 года. В результате здание частично обрушилось. Губернатор региона Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всестороннюю помощь. На расселение жильцов и снос аварийного дома из резервного фонда правительства региона было выделено 58 млн рублей.

В сообщении отмечено, что 20 собственников уже получили денежное возмещение за квартиры. Семь семей решили получить готовое жилье. Пять квартир находятся на стадии приобретения (заключение контрактов или регистрация в Росреестре), еще две квартиры отремонтированы и предоставлены семьям.

"Каждую такую ситуацию рассматриваем индивидуально. Оперативность принимаемых решений зависит от масштаба проблемы, взаимодействия всех уровней власти с пострадавшими жителями и особенностей самой территории, где произошло ЧП. В селе Маргуша все эти факторы совпали", - цитирует губернатора пресс-служба.