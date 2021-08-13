Число "Точек роста" в Чувашии вырастет почти в три раза до конца 2023 года

ТАСС, 13 августа. Власти Чувашии оборудовали более 80 "Точек роста" в сельских школах, еще около 200 новых появятся в республике до конца 2023 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы региона.

"На данный момент в 82 сельских школах открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", оснащенные квадрокоптерами, 3D-принтерами, интерактивными комплексами и другим высокотехнологичным оборудованием. В 2021 году будет открыт 61 центр, а в 2022-2023 годах - еще 128", - отмечается в сообщении.

В этом году также завершится строительство школы на 108 мест в деревне Кашмаши Моргаушского района и здания на 120 мест к Шыгырданской средней образовательной школы Батыревского района. Кроме того, в республике ведется строительство школы на 1 650 мест в микрорайоне "Садовый" города Чебоксары, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Всего за последние пять лет в Чувашии было построено восемь школ на более 5,8 тыс. мест.

Сейчас в республике также реализуется программа по модернизации образовательных организаций. В 2021 году на эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 2 млрд рублей. Капитальный ремонт ведется в 54 школах, имеющих износ 50%, а также в 36 детских садах.

По информации властей республики, на программу модернизации образовательных организаций, рассчитанную до 2025 года, по предварительным расчетам, понадобится 20 млрд рублей. Отмечается, что быстрее реализовать эту программу позволит решение президента РФ по запуску нового федерального проекта по капитальному ремонту образовательных учреждений.

Глава Чувашии Олег Николаев в пятницу на августовской педагогической конференции заявил, что воспитательный компонент в образовательных программах необходимо усиливать. По его мнению, этому будет способствовать ранняя профориентация детей. Николаев считает, что на площадке школ необходимо концентрировать знания высшей школы, производственных предприятий и организаций, чтобы ребенок с раннего возраста мог приобретать компетенции, которые на сегодняшний день востребованы.