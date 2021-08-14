В штате Орегон привлекут Нацгвардию для помощи медикам из-за COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Орегон Кейт Браун решила мобилизовать 500 солдат Национальной гвардии из-за кризиса системы здравоохранения и нехватки персонала в свете роста заболеваемости дельта-штаммом коронавируса. Об этом она сообщила в пятницу в видеообращении.

На этой неделе губернатор общалась с медработниками штата, которые указали на острую необходимость дополнительных рабочих рук в больницах. "Чтобы оказать поддержку нашим больницам, переполненным пациентами в свете роста заболеваемости дельта-вариантом коронавируса, я мобилизую для начала 500 служащих Национальной гвардии в больницы по всему штату", - сказала она в ходе речи, размещенной в Twitter, и добавила, что при необходимости число военных для помощи медикам может быть увеличено до 1 500.

В штате с населением около 4,2 млн человек наблюдается резкое ухудшение ситуации с распространением коронавируса - с начала июля число ежедневных случаев выросло со 120 до 2 300, что превосходит максимальные значения, которые фиксировались в Орегоне в конце прошлого года. В настоящее время в больницах Орегона с коронавирусом находятся 733 жителя штата, из них 185 человек находятся в реанимации.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 620,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В США в последнее время вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-штамма. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в стране.