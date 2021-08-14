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Пандемия COVID-19

В Болгарии число заразившихся коронавирусом впервые за лето превысило тысячу за сутки

По оценке экспертов, страна находится в начале четвертой волны пандемии

СОФИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Санитарные службы Болгарии отмечают быстрый рост числа заразившихся коронавирусом. За последние сутки впервые за лето выявлено 1 047 новых случаев инфицирования - на 165 больше, чем днем ранее. Об этом сообщается в субботу на информационном портале Минздрава страны.

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Положительными оказались 4,6% тестов на коронавирус. За 24 часа умерли 11 пациентов. Число госпитализированных увеличилось до 1 404, из них 124 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Число вакцинированных от коронавируса в Болгарии составило около 2,15 млн, около 1,06 млн получили две дозы вакцины.

По оценке экспертов, Болгария находится в начале четвертой волны пандемии, в ближайшие недели ожидается резкий рост случаев заражения. До конца августа в стране продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации. Ограничения сводятся к требованию соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и ношению защитных масок в закрытых общественных местах, в том числе в транспорте.

Теги
БолгарияПандемия COVID-19
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