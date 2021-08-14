Власти Якутии отправят детей из пострадавших от огня сел на реабилитацию

ТАСС, 14 августа. Власти Якутии при поддержке правительства РФ будут отправлять детей, проживающих в пострадавших от лесных пожаров населенных пунктах, на реабилитацию в другие регионы России. Об этом сообщил на совещании в аэропорту Якутска по итогам облета в Тастахском наслеге Намск вместе с вице-премьером - полпред президента РФ в ДФО Юрием Трутневым глава республики Айсен Николаев.

"Сейчас часть [детей] мы уже отправили за счет своих средств в детские лагеря. Просим вас (обратился он к Трутневу - прим. ТАСС) помочь нам вывезти больше детей и на Дальний Восток, и в центральные части страны. <…>. Буду просить вас, Юрий Петрович, помочь нам с вывозом. <...> Михаил Альбертович Мурашко [министр здравоохранения России] отправляет сюда спецбригаду, которая все это будет исследовать", - сказал Николаев.

Вице-премьер попросил главу региона оперативно подготовить списки нуждающихся в помощи и заверил, что она будет оказана.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. 14 августа в регион прибыл вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым.