Около 10 тыс. волонтеров присоединились к акции "Помощники вакцинации" в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. волонтеров стали участниками акции "Помощники вакцинации", призванной помочь в проведении прививочной кампании от коронавируса в Москве. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В столице уже более полугода проходит акция "Помощники вакцинации". За это время к ней присоединились около 10 тыс. волонтеров. Они посвятили помощи городу и ее жителям более 59 тыс. часов", - говорится в сообщении.

Добровольцы помогают на площадках выездных пунктов вакцинации в торговых центрах, парках, скверах, зонах отдыха. "Благодаря широкой сети площадок, расположенных по всей территории столицы, добираться удобно как москвичам на прививку, так и добровольцам. Кроме того, неравнодушные помощники могут выбрать мобильный пункт, часы работы которого подходят к их расписанию", - приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.

Отмечается, что на площадках вакцинации добровольцы следят за тем, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию и использовали средства индивидуальной защиты. Также они отвечают на вопросы жителей, помогают сориентироваться и оформить документы, направляют в кабинет врача и комнату отдыха, а еще оказывают моральную поддержку горожанам.

Чтобы присоединиться к акции "Помощники вакцинации" необходимо подать заявку на сайте вакцинация.мосволонтер.рф. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет без симптомов ОРВИ.