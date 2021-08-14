Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил рост популярности активного образа жизни, а также заявил, что спорт "укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения".

Путин подчеркнул, что для занятий спортом необходимо создавать удобную и качественную спортивную инфраструктуру.

"Во всех городах и поселках должны открываться современные специализированные секции, стадионы и бассейны, переоснащаться школьные спортзалы, обустраиваться площадки для занятий физкультурой на придомовых территориях", - говорится в телеграмме.

День физкультурника в России отмечается каждую вторую субботу августа.