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Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника

Президент отметил рост популярности активного образа жизни

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил рост популярности активного образа жизни, а также заявил, что спорт "укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения".

Путин подчеркнул, что для занятий спортом необходимо создавать удобную и качественную спортивную инфраструктуру.

"Во всех городах и поселках должны открываться современные специализированные секции, стадионы и бассейны, переоснащаться школьные спортзалы, обустраиваться площадки для занятий физкультурой на придомовых территориях", - говорится в телеграмме.

День физкультурника в России отмечается каждую вторую субботу августа.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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