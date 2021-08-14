В Грузии вакцинировали пятую часть населения

ТБИЛИСИ, 14 августа. /ТАСС/. Более 767 тыс. жителей Грузии получили вакцину от коронавируса, что составляет 20,59% населения республики. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.

Кроме того, из опубликованных на странице центра в Facebook данных следует, что обе дозы вакцины получили около 230 тыс. человек, или 6,15% населения. За прошедшие сутки был установлен рекорд по числу дневных прививок - 26 524.

В республике с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. С 5 июля власти начали массовую вакцинацию населения, которое составляет более 3,7 млн человек.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен 26 февраля 2020 года, на данный момент зафиксировано 477 264 случая заражения (12,8% населения), 417 013 пациентов выздоровели, 6 371 человек умер.