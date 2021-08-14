Коэффициент распространения коронавируса в Москве превысил единицу впервые с 8 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,99. В Москве показатель вырос до 1,05, превысив единицу впервые с прошлого воскресенья, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор оказался выше единицы в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Иркутской и Свердловской областях он равен 1,01, в Ростовской - 1,02.

В Нижегородской области коэффициент составил ровно 1, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,99, в Самарской области - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,96, в Подмосковье - 0,82.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.