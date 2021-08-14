Китайский пенсионер проехал 5,6 тыс. км на велосипеде, чтобы добраться до горы Эверест

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Пенсионер из города Иньчуань в Северо-Западном Китае за 82 дня преодолел на велосипеде порядка 5,6 тыс. км, чтобы добраться до Эвереста (Джомолунгмы) - самой высокой горы в мире. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По его данным, 60-летний Фу Цишэн проехал через несколько провинций - Ганьсу, Сычуань и Юньнань - и, несмотря на трудности в пути, благополучно прибыл в Тибетский автономный район. Там у подножия высочайшего горы на планете находится туристическая база.

Как объяснил энтузиаст, после ухода на пенсию он стал уделять больше времени любимому делу - велосипедным путешествиям. "Думаю, за последние три года я ежегодно проезжал примерно по 10 тыс. км", - сообщил Фу Цишэн. По признанию путешественника, самым большим вызовом для него стала трасса, проходящая в горах, где сложно продвигаться вперед из-за погодных условий и нехватки кислорода.

Пенсионер признался, что смог успешно доехать до Эвереста благодаря регулярным тренировкам. Чтобы подготовиться к путешествию, он четыре раза в неделю пробегал по 15 км. "Большим вдохновением и поддержкой для меня стали семья, друзья, а также велосипедисты со всего Китая. Без них я бы не смог преодолеть этот маршрут", - подытожил Фу Цишэн.

Эверест входит в гималайский хребет Махалангур-Химал, он расположен на границе Непала и КНР. В 2020 году представители двух стран вместе повторно измерили высоту этой горы, она составляет 8 848,86 м.