В Самарскую область по поручению Мурашко прибудут специалисты для оценки работы медиков

САМАРА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты по оказанию организационно-методической и лечебной помощи прибудут в Самарскую область и оценят работу медиков и качество лечения после того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о высокой заболеваемости в регионе. Об этом ТАСС сообщил в субботу министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

5 августа на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Мурашко перечислил несколько регионов, где ситуация с коронавирусом вызывает тревогу. Среди них Тува, Коми, Севастополь, Магаданская и Самарская области.

"На следующей неделе прибывают специалисты. Планируется работа по оценке противоэпидемических мероприятий и контроля качества лечения на этапе амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Все принципы работы известны, изложены в методических рекомендациях и приказе № 198н Минздрава ("О временном порядке организации работы медицинских организации в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - прим. ТАСС). Они приедут с методологической и консультативной целью. Посмотреть, как мы это реализуем, и если что-то не так, то, соответственно, помочь", - рассказал Бенян.

Министр отметил, что сейчас в Самарской области фиксируются максимальное суточное количество заболевших за всю пандемию. "Ежедневно [фиксируется] более 450 случаев, в самые пиковые дни осенне-зимнего подъема было чуть больше 300 случаев, и сегодняшние цифры формируются даже на уровне проводимой вакцинации. <…> Это [рост] началось с начала июня, продолжается, мы пока находимся на стадии роста, к сожалению, мы пока не достигли плато", - сказал Бенян.

Глава регионального Минздрава также отметил, что власти готовятся по всем направлениям к усугублению ситуации - стационарном, амбулаторно-поликлиническом звене профилактическом. Так, в регионе свободный коечный фонд остается на уровне 10%. С 18 августа власти готовятся ввести в структуру госпиталей Безенчукскую ЦРБ - 100 коек.

Что касается профилактики, Бенян сообщил, что кроме ограничительных мер в качестве предупреждения коронавируса необходимо вакцинироваться. Число привившихся первым компонентом вакцины самарцев достигло 900 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию более 730 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области на 14 августа зафиксировано более 82,7 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили более 73,7 тыс. человек, еще порядка 2,9 тыс. пациентов умерли.