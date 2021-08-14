Смог в Удмуртии появился из-за пожаров в Нижегородской области и в Мордовии

ИЖЕВСК, 14 августа. /ТАСС/. Крупные лесные пожары в Нижегородской области и в Республике Мордовия стали причиной возникновения смога в Удмуртии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

"В последние дни население все чаще задается вопросом об источнике возникновения смога в Удмуртии. На некоторых метеостанциях республики сейчас отмечается мгла - помутнение воздуха из-за скопления в нем взвешенных частиц пыли и дыма. В настоящий момент воздух в Удмуртию поступает с юго-западных регионов страны. В Нижегородской области и Республике Мордовия, в ряде других регионов сейчас наблюдается сложная пожарная обстановка. Из районов, где наблюдаются пожары, воздух может разноситься на тысячи км.", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сопутствующей причиной образования "мглы" над Удмуртией стало развитие инверсионного слоя в атмосфере. "В будние дни этой недели в регионе отмечался антициклональный тип погоды, при котором температура воздуха с высотой не понижается, а, наоборот, увеличивается. Образование инверсионного слоя затрудняет перемешивание воздуха в приземном слое с более чистым вышележащим слоем воздуха", - пояснили синоптики.

В пресс-службе добавили, что в республике отмечается повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе, но не выше предельно допустимых значений. В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора сообщили, что в субботу лаборатория ведомства также начала проводить мониторинг качества воздуха в Ижевске. "Проведены замеры воздуха на следующие показатели: взвешенные вещества, диоксид азота, углекислый газ, оксид серы. По результатам исследований превышений предельно-допустимого коэффициента не установлено. Ситуация находится на контроле управления. Повторный обор проб запланирован на 17:00 (16:00 мск)", - сказано в сообщении.

По прогнозам синоптиков региона, в начале следующей недели потоки воздуха не изменятся, поэтому ситуация со смогом будет зависеть от того, как быстро удастся потушить крупные лесные пожары в соседних регионах.