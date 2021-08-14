В Латвии за сутки предотвратили попытки еще 71 нелегала пересечь границу с Белоруссией

РИГА, 14 августа. /ТАСС/. Латвийские пограничники за прошедшие сутки пресекли попытки еще 71 нелегального мигранта незаконно пересечь границу республики с территории Белоруссии. Об этом в субботу сообщает местное агентство LETA со ссылкой на данные Государственной службы пограничной охраны.

За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за прошедшие сутки был задержан один человек. Как отмечает ведомство, пограничники не препятствовали этому по гуманитарным причинам, поскольку у женщины, которая это делала, были явные признаки инвалидности. Таким образом, она стала единственным человеком, задержанным за незаконное пересечение границы с Белоруссией с момента введения режима чрезвычайной ситуации, вступившего в силу 11 августа.

"Всего с 10 августа были предотвращены попытки 245 человек незаконно пересечь государственную границу", - указывает погранохрана. По данным ведомства, "в этом году за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было задержано 353 человека. Большинство из них были задержаны в августе". Часть нелегальных мигрантов была доставлена в центр для беженцев в поселке Муцениеки под Ригой, поскольку они попросили убежище в Латвии.

В свою очередь портал министерства обороны республики Sargs.lv опубликовал снятые латвийскими пограничниками видеоматериалы, на которых якобы видно, что нелегальных мигрантов в сопровождении белорусских военнослужащих перемещают на границу с Латвией, не позволяя им вернуться на территорию Белоруссии. При этом со ссылкой на полученные видеоматериалы утверждается, что "подобные попытки насильственного "вытеснения" незаконных нарушителей границы на территорию Латвии совершались неоднократно".

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию, а также одобрило выделение финансирования в размере 1,7 млн евро на установку ограждения из колючей проволоки на границе.