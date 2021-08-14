Традицию городских ярмарок сельхозпроизводителей возродили в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Калининградские власти возродили традицию сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, где производители - от крупных компаний, до владельцев подсобных хозяйств предлагают продукцию покупателям напрямую, без посредников и торговых наценок. Площадку для фермеров открыли в субботу в центре Калининграда - рядом с площадью Победы, недалеко от здания мэрии, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Такие сельскохозяйственные ярмарки - старая городская традиция. Инициатором ее открытия выступило региональное отделение партии "Единая Россия" - и нашло понимание на всех уровнях: от администрации города до областного правительства. Работать ярмарка будет по выходным дням. В ней принимают участие более 50 фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и предприятий из всех аграрных муниципалитетов области. Все продается без посредников, поэтому цены на 50% ниже тех, которые в последнее время неприятно удивляли всех калининградцев и меня лично. Это только часть реализации программы продовольственной безопасности Калининградской области. У нас сейчас рост сельхозпроизводства, мы вполне можем прокормить себя сами. То, что раньше привозили из-за границы, теперь привозим из области", - сказала ТАСС руководитель фракции "Единой России" в областной думе Марина Оргеева.

От прусского сыра до "янтарного" сока

Торговая площадка начала работу с 08:00 утра и будет открыта до 13:00. Фермеры предлагают самые разные товары. Здесь есть и сезонные овощи, выращенные на полях и огородах области, и рыба, добытая в прибрежных водах, ягоды, фрукты, мясная и молочная продукция, грибы - шампиньоны и вешенки, выращенные фермерами, даже сыры с частных сыроварен, таких как, например, сыроварня "Тильзит - Рагнит", где возродили традицию прусского сыроварения по традиционным рецептам и воссоздали местный сыр "Тильзитер". У прилавка представитель сыроварни предлагает покупателям попробовать продукт, прежде чем приобрести. Это сыр разных сортов или сырный десерт. "Мы сотрудничаем со многими торговыми сетями, но здесь прямой контакт с покупателем, да и цены ниже, торговых наценок у нас точно нет", - говорит он.

Неподалеку женщина торгует мясом птицы. "Я не фермер, у меня свое личное подсобное хозяйство. Такая вот я непоседа, приехала из Нестерова. Утки, гуси, курица, можете заказать", - говорит она. Здесь же прилавок с копченой рыбой от рыболовецкого колхоза им. Александра Матросова, основанного в 1947 году. "Вся рыбка наша, коптили на дровах, - делится с ТАСС продавец, - без наценок, конечно".

На прилавках яблоки из Калининградских промышленных садов, которые в области начали возрождать в 2014 году, крупная голубика с ягодников, местный калининградских хлеб и даже "Янтарный сок", который представляет агрофабрика "Натурово". "Это яблочный сок с морковью, тыквой и с янтарной кислотой, поэтому янтарный, - объясняет продавец, - очень вкусно и полезно". В лекарственных препаратах янтарная кислота применяется в качестве активного вещества как метаболическое средство, улучшающее метаболизм и энергообеспечение тканей, уменьшающее гипоксию тканей.

Почему не на рынке?

Несмотря на ранний час и входной уже в первый день работы ярмарки здесь немало посетителей. Люди интересуются ценами, расспрашивают продавцов о качестве продуктов, интересуются, где они произведены, делают покупки, притом совсем недалеко от площади, где она развернута, работает центральный городской рынок. "Почему здесь, а не на рынке? Здесь я уверен, что покупаю у производителя, по его цене. На рынке такой уверенности нет - откуда товар, кто поставщик, кто продает", - делится с ТАСС один из посетителей ярмарки.

Открытие ярмарки позволяет производителям предлагать свою продукцию жителям по умеренным ценам, а в Калининграде живет больше половины населения Калининградской области, и это важно, отмечают ее организаторы. Если ее работа будет востребована, ярмарка продлится по меньшей мере до завершения сезона сбора урожая - то есть примерно до октября-ноября на этой же площадке, сообщили ТАСС в областном правительстве.