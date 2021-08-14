Трутнев: спортплощадки между домами Якутии должны стать буфером безопасности при пожарах

ТАСС, 14 августа. Общественные пространства для спортивных площадок должны быть созданы между жилыми домами и населенными пунктами Якутии для защиты от пожаров, заявил вице-премьер - полпред президента в Дфльневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках поездки в якутское село Бэсь-Кюель, пострадавшее в результате перехода на населенный пункт лесного пожара.

"По мнению вице-премьера, между жилыми домами и населенными пунктами должны быть сформированы общественные пространства, где могут разместиться спортивные площадки. Они станут своеобразным буфером для обеспечения безопасности жилых домов", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

Регион начал работы по расчистке территории под будущее строительство благоустроенного жилья: вывезено 3,5 тыс. кубов мусора, на пострадавших площадках расчищено 70% территории. Готовится документация для дополнительных выплат по утрате имущества, компенсации за утрату скота и грубых кормов, возмещения по линии поддержки предпринимательства.

По словам главы региона Айсена Николаева, сегодня в Якутии первый день, когда не отмечается активного развития пожаров в направлении населенных пунктов.

"Под угрозой у нас находится более 10 населенных пунктов в разных районах -Хангаласском, Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Горном. Но ситуация выглядит гораздо лучше, чем четыре-пять дней назад, когда реально у нас борьба шла в пределах 1-2 км от населенных пунктов. Сейчас это порядка 3-5 км", - сказал он.

Ситуация в Якутии

Как ранее сообщали на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, в регионе ведется тушение около 70 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тыс. га, что в полтора раза больше по количеству и в 11 раз больше по площади аналогичных показателей 2020 года (288 пожаров и 82,8 тыс. га).

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. 14 августа в регион прибыл вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым.