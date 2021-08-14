Во Франции начались очередные акции протеста против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Манифестации против так называемых санитарных пропусков начались в Париже. Об этом в субботу передает корреспондент ТАСС с места событий.

Также акции проходят в Экс-ан-Провансе, Фуа, По, Безье и некоторых других французских городах.

Первый запланированный в Париже марш протеста отправился от станции метро Порт-Доре на востоке Парижа примерно в 13:00 (14:00 мск). Каких-либо беспорядков не отмечается, по обе стороны от колонны манифестантов движутся отряды полиции. На плакатах у протестующих написаны призывы к отмене санитарных пропусков. Ожидается, что это шествие завершится на площади Клиши на севере Парижа.

По данным телеканала BFM, значительное количество людей проводит манифестацию в городе Фуа (департамент Арьеж), несколько сотен протестующих вышли на улицы города По (департамент Атлантические Пиренеи), также манифестации начались в Безье (департамент Эро), Экс-ан-Провансе (департамент Буш-дю-Рон) и некоторых других городах.

Ранее сообщалось, что в эту субботу на демонстрации против санитарных пропусков могут выйти до 250 тыс. жителей страны. В Париже порядок охранять призваны более 1,6 тыс. полицейских и жандармов.

Первый субботний марш противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации, проходивший 17 июля, собрал 114 тыс. участников по всей Франции. Каждую неделю их количество только увеличивалось, и 7 августа МВД сообщило о 237 тыс. протестующих на улицах французских городов. Теперь же власти готовятся к еще большему числу участников, поскольку с 9 августа санитарные пропуска во Франции стали обязательными для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для совершения авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния.