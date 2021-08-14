Глава Забайкалья предложил выдавать регионам ДФО авансы на выплаты пострадавшим от ЧС

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Забайкальскому краю и другим регионам Дальнего Востока со сложной бюджетной ситуацией нужны авансовые средства из федерального бюджета на выплаты людям при ЧС, которые можно получить без долгого оформления документов. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Просил бы, чтобы мы от схемы, когда выплачиваем и направляем материалы в федерацию, перешли бы по Забайкальскому краю и, может быть, еще по каким-то регионам Дальнего Востока со сложными бюджетными ситуациями, к авансовому методу: чтобы нам выделили средства, мы по согласованным материалам быстро осуществляли [выплаты] людям и предъявляли соответствующие документы для отчетов в федеральные органы в профильные", - сказал Осипов.

Также, по его словам, Забайкалье не в силах обеспечить софинансирование в размере 30% для устранения разрушений после наводнения в июне-июле. "Сейчас предусматривается нормативным актом финансирование 70 на 30 [процентов] - федерация и регион - по восстановлению такого ущерба. 30% для Забайкальского края с нынешним масштабом паводков - это большая нагрузка. Просили бы снизить. Как по нацпроектам у нас 1% софинансирвоания. Было бы целесообразно, наверное, и здесь установить такой размер софинансирования", - пояснил Осипов.

Губернатор Забайкальского края также попросил выделить региону дотацию в размере 106 млн рублей из федерального бюджета, чтобы направить эти деньги на выплаты людям, которые потеряли урожай из-за паводков. Также, по словам Осипова, субъекту необходима поддержка в восстановлении 148 объектов социальной инфраструктуры.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 2,7 тыс. домов, 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба составляет порядка 4 млрд рублей.