Пострадавшие в ходе пожаров в Якутии граждане получат выплаты в ближайшие дни

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минфин РФ в ближайшие дни завершит оформление выплат гражданам, пострадавшим из-за пожаров, в размере 89 млн рублей. Об этом в субботу в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина сообщил замминистра финансов Михаил Котюков.

"По социальным выплатам у нас решение с МЧС отработано полностью, согласовано, в ближайшие дни оно может быть окончательно оформлено, 89 млн рублей для выплат гражданам могут поступить в ближайшее время в край", - сказал он.

Также в ходе совещания Котюков отметил, что в России существует две системы авансирования регионов. "Один механизм предполагает прямое финансирование из федерального бюджета при поступлении исчерпывающего комплекта документов, которые подтверждены соответствующими федеральными ведомствами. <…> Второй вариант, <…> когда регион может самостоятельно с опережением провести необходимые работы и представить расчеты на возмещение", - рассказал он. Замминистра финансов РФ подчеркнул, что министерство готово оперативно следить за финансовым состоянием регионов и предоставлять им целевые средства, если они выбрали второй вариант авансирования.

14 августа глава муниципалитета Никита Андреев сообщил журналистам, что более 170 жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, чьи дома пострадали от лесных пожаров, получили единовременные выплаты по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.