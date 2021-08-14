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Пандемия COVID-19

В России создали программу для определения индивидуального плана лечения ковида

При планировании лечения программа учитывает комплекс факторов, в том числе объективные и лабораторные параметры - температуру, давление, сатурацию, вероятное или определенное поражение легких

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") разработали и зарегистрировали бесплатную программу для медиков, помогающую составить индивидуальный план лечения пациентов с коронавирусом с учетом рекомендаций Минздрава РФ. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе вуза.

"Компьютерная программа "Амбулаторная помощь при COVID-19", разработанная и зарегистрированная учеными вуза, поможет медикам составить индивидуальный план лечения пациентов. Программа зарегистрирована на НИУ "БелГУ" и доступна по открытой лицензии сотрудникам медицинских учреждений для принятия решений при оказании амбулаторной помощи в условиях пандемии", - сказали в пресс-службе.

Как отметил автор проекта, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии университета Роман Бонцевич, программа, помогающая составить индивидуальный план, разработана на основе методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению коронавируса и предназначена для использования только медработниками.

"После запуска программы "Амбулаторная помощь при COVID19" врачу на выбор предлагается заполнить параметры, относящиеся к состоянию пациента. Далее программа анализирует данные и в соответствии с рекомендациями предлагает рассмотреть те или иные тактики ведения пациента", - добавил автор проекта.

При планировании лечения программа учитывает комплекс факторов, в том числе объективные и лабораторные параметры - температуру, давление, сатурацию, вероятное или определенное поражение легких, а также дополнительные факторы риска - возраст пациента, наличие ожирения, хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкологических заболеваний.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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