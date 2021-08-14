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Пилотажная группа "Стрижи" выступила над акваторией Оки и Волги в Нижнем Новгороде

В ее состав вошли пять самолетов МиГ-29
Пилотажная группа "Стрижи" Георгий Поветкин/ТАСС
Описание
Пилотажная группа "Стрижи"
© Георгий Поветкин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Российская пилотажная группа "Стрижи" в составе пяти самолетов МиГ-29 выступила над акваторией Оки и Волги в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС. Выступление группы состоялось в рамках Кубка Чкалова по авиационным гонкам "Формула-1", проходящем в городе, и стало частью программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Примерно в 16:00 в небе над Нижним Новгородом появился один МиГ-29, который несколько минут исполнял фигуры одиночного пилотажа. Затем его сменили четыре машины, пилоты которых около 20 минут демонстрировали групповой пилотаж, исполняли фигуры различной сложности. В комплекс показательных выступлений "Стрижей" входят такие пилотажные порядки, как "пирамида", "молот", "звезда", "стрела", "крест" и "крыло".

Чтобы понаблюдать за полетами сотни нижегородцев заранее пришли в том числе на Чкаловскую лестницу, которая располагается рядом с памятником летчику-испытателю Валерию Чкалову и возвышается над акваторией Волги и Оки.

В этом году "Стрижи" отметили 30-летие. Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в истребительном авиаполку в подмосковной Кубинке в середине 1980-х годов. Тогда самолеты этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах страны. Официальной датой образования группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием "Стрижи".

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.

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