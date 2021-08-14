В акциях против санитарных пропусков во Франции поучаствовали 215 тыс. человек

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Почти 215 тыс. человек вышли на акции протеста против применения так называемых санитарных пропусков во Франции в субботу. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики.

"214 845 человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу", - приводит телеканал сводку французского МВД. По сведениям ведомства, в Париже в трех заявленных манифестациях приняли участие 13,9 тыс. человек.

Также сообщается, что пострадал один полицейский. "В ходе демонстраций было задержано 11 человек, один из сотрудников правоохранительных органов получил легкие травмы", - цитирует телеканал коммюнике французского МВД.

Демонстрации также прошли в других крупных городах страны, в том числе в Монпелье, Тулоне, По. По данным издания Lion Magazine, в Лионе полиция применила слезоточивый газ в ответ на агрессивные действия манифестантов. Как убедился корреспондент ТАСС, в Париже демонстрации прошли без каких-либо серьезных стычек со стражами правопорядка.

Первый субботний марш противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации, проходивший 17 июля, собрал 114 тыс. участников по всей Франции. Каждую неделю их число только увеличивалось, и 7 августа МВД сообщило о 237 тыс. протестующих на улицах французских городов. Теперь же власти готовятся к еще большему числу участников, поскольку с 9 августа санитарные пропуска во Франции стали обязательными для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для совершения авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния.