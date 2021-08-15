В России число новых случаев заражения коронавирусом снижается четвертую неделю подряд

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом на этой неделе вновь оказалось меньше, чем на прошлой. Смертность при этом обновила восьмой подряд максимум с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 9 по 15 августа штаб сообщил о 153 086 заболевших против 159 073 неделей ранее (снижение на 3,8%). При этом в Москве выявили 14 959 инфицированных, что стало минимумом с начала апреля.

За семь дней штаб зарегистрировал в стране 5 618 смертей против 5 529 за предыдущий аналогичный период. Для России это уже восьмой подряд максимум по числу умерших за неделю.

Продолжает расти показатель летальности: с прошлого воскресенья он увеличился на 0,02 п. п., до 2,58%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Несмотря на снижение заболеваемости, количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличивается. За неделю оно возросло на 18 659, до 546 021 - максимума с 18 января.

Это связано, в частности, с тем, что число выздоравливающих в России стабильно меньше количества выявляемых случаев. С 9 по 15 августа в стране вылечились 128 809 человек (против 129 617 неделей ранее), а доля выздоровевших снизилась с 89,3% до 89,1% от общего числа заразившихся.