Путин наградил орденом народного артиста России Петра Шаболтая

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ, гендиректора - художественного руководителя Государственного Кремлевского дворца (ГКД) Петра Шаболтая орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ главы государства от 11 августа опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена главе ГКД "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", говорится в указе.

Шаболтаю 11 августа исполнилось 70 лет. Он возглавляет Государственный Кремлевский дворец последние 20 лет, а в 1985-2001 годах он был художественным руководителем - директором Государственного центрального концертного зала "Россия".

Тем же указом президент РФ наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени декана факультета фундаментальной медицины МГУ Всеволода Ткачука и орденом Александра Невского - заведующего кафедрой истории Средних веков, бывшего декана истфака МГУ Сергея Карпова. Кроме того, орденом Почета награжден завкафедрой физического воспитания и спорта Уральского государственного юридического университета Валерий Петров.