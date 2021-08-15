Число заболевших ковидом за неделю в мире впервые за три месяца приблизилось к 5 млн

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 4,9 млн. Это на 0,6 млн больше, чем неделей ранее, и соответствует показателям начала мая, следует из подсчетов ТАСС.

Заболеваемость растет как в странах, где долгое время сохранялся карантин, например в ряде государств Европы и Израиле, так и там, где власти отказались вводить строгие ограничения.

Смертность при этом немного снизилась - за семь дней в мире умерли 66,6 тыс. заболевших, на 2,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Однако число летальных исходов уже месяц превышает 60 тыс. в неделю, хотя в июне и первой половине июля на планете регистрировали менее 50 тыс. смертей.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за последние дни.

Америка

Если в большинстве стран Южной Америки очередная волна пандемии прошла еще весной, то в Северной, напротив, фиксируют новые серьезные вспышки. Например, в Канаде за одну неделю заболеваемость увеличилась в 2,5 раза.

В США очередной, уже пятый по счету, подъем заболеваемости начался в июле. За полтора месяца число выявляемых случаев заражения в стране возросло почти в десять раз и превысило 150 тыс. в сутки. Смертность увеличилась примерно в полтора раза, до более чем 700 летальных исходов в день.

Несмотря на высокие темпы вакцинации - ее прошли уже свыше половины жителей США, в ряде штатов больницы заполнены пациентами, в большинстве своем не привившимся. Власти планируют с осени вакцинировать ряд категорий граждан третьей дозой препаратов от коронавируса.

В Мексике число заболевших на 10% превысило показатели предыдущей недели, а в пятницу там выявили почти 25 тыс. инфицированных, что для страны стало новым максимумом с начала пандемии. Смертность возросла почти вдвое, и в последние дни власти регистрируют более 600 смертей в сутки.

При этом в Мексике до сих пор ни разу не вводили локдаун - президент Андрес Лопес Обрадор считает это плохим методом борьбы с коронавирусом.

Европа

В большинстве стран Европы новую волну эпидемии удалось приостановить: в Великобритании и Испании по сравнению с серединой июля заболеваемость упала почти вдвое, в Нидерландах - втрое. Однако в Германии и Италии ситуация обратная - за неделю число выявляемых случаев в этих странах увеличилось примерно в полтора раза.

Во Франции, несмотря на строгие ограничения и успехи вакцинации (первый компонент получили почти 70% французов), ситуация остается тяжелой. Но, хотя число заболевших все еще велико - за неделю оно возросло на 166 тыс., - смертность сохраняется на сравнительно низком уровне: около 50 летальных исходов в сутки в начале августа и примерно 70 в последние дни.

Растет заболеваемость и в Швеции, которая в самом начале пандемии отказалась от строгих ограничений, но в итоге пошла по пути жестких ограничений. Если в конце июля там выявляли в среднем 600 заразившихся в сутки, то сейчас - 1 тыс.

Азия и Ближний Восток

В Азии темпы распространения коронавируса растут практически повсеместно, за исключением Индии и Индонезии, которые уже пережили очередную волну эпидемии. В последней, несмотря на стабилизацию ситуации, смертность остается самой высокой в мире - около 1,5 тыс. случаев в сутки.

В Иране заболеваемость и смертность достигли пика - уже неделю там ежедневно регистрируют примерно 40 тыс. заразившихся и 500 смертей. Власти страны, для которой это уже пятая вспышка новой инфекции, были вынуждены пойти на введение очередного локдауна. В Иране до сих пор очень мало привившихся: 15% жителей получили первую дозу вакцины, и только 4% - обе.

Однако и в Израиле, где привились около 70% граждан, заболеваемость растет и уже вернулась к показателям февраля - более 6 тыс. случаев в сутки. В еврейском государстве начали кампанию по дополнительной вакцинации пожилых жителей - тем жителям старше 60 лет, которые не ранее пяти месяцев назад получили вторую дозу препарата от Pfizer, вводят третью.

Аналогичная ситуация в Турции - хотя там первую прививку сделали как минимум 70% взрослых, а очередная волна эпидемии прошла только в апреле-мае. Вторую неделю подряд в республике регистрируют более 20 тыс. заболевших в день.

В Японии показатели распространения инфекции находятся на максимуме - свыше 20 тыс. случаев в сутки (против 3 тыс. в середине июля). При этом стране, где привились около 50% населения, удалось избежать резкого роста смертности - от новой болезни там умирают не более 30 человек в день.