Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити в связи с последствиями землетрясения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с трагическими последствиями землетрясения в стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье.

"Уважаемый господин премьер-министр, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в вашей стране, - многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия", - говорится в сообщении.

Глава государства выразил надежду на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. В них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. По предварительным данным, 304 человека погибли, около 1,8 тыс. пострадали.