Добровольцы "Чистой Арктики" убрали более 20 тонн металлолома в поселке на Ямале

ТАСС, 15 августа. Добровольцы всероссийского проекта "Чистая Арктика" убрались в поселке Харасавэй на полуострове Ямал, собрав там более 20 тонн металлолома. Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр акции.

"В поселке Харасавэе арктические добровольцы собрали 43 кубометра горючих отходов и 21,5 тонны металлолома. Общение с ними было организовано по видеомосту. Волонтеры открыто заявляют, что готовы работать в сложных условиях на арктических территориях, но для более продуктивных результатов необходима инфраструктура", - говорится в сообщении.

В настоящее время в столице Ямала обсуждается создание современной инфраструктуры мусоропереработки: добровольцы внесли свои предложения в "зеленый" блок народной программы. Дискуссия прошла в рамках мероприятий экомарафона "Дни зеленых действий" и проекта "Чистая Арктика".

По словам врио замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Дмитрия Кобылкина, мусор придется убирать не одну пятилетку.

"В этом году дан старт масштабному проекту "Чистая Арктика": формируются волонтерские экспедиции, включается бизнес, регионы. Решить такого рода задачи без государства невозможно. Но глаза боятся - руки делают. За пять лет станет значительно чище. Мы просто должны не останавливаться на этом пути", - заявил Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.

О проекте

Идея "Чистой Арктики", направленной на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.