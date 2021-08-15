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На севере Свердловской области открыли базу санитарной авиации

Она на три часа ускорит перевозку тяжелобольных пациентов

ТАСС, 15 августа. Базу санитарной авиации, которая на три часа ускорит перевозку тяжелобольных пациентов в больницу, открыли в 400 км к северу от Екатеринбурга. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В торжественном открытии базы принял участие губернатор региона Евгений Куйвашев.

"В медицине есть "правило золотого часа": очень часто важно оказать больному помощь сразу после того, как случилась беда. Иногда это вопрос жизни и смерти. Открытие самой северной в области вертолетной площадки Центра медицины катастроф позволит эти вопросы все чаще решать в пользу жизни", - процитировали Куйвашева в пресс-службе.

Там рассказали, что новая база располагается в Краснотурьинске, в 400 км к северу от Екатеринбурга. Она позволит на три часа сократить время перевозки тяжелобольных пациентов в профильные медорганизации, пациенты будут эвакуироваться вертолетом как из Краснотурьинска в Екатеринбург, так и в Краснотурьинск из малых больниц.

"Новая площадка также позволит оперативно помогать туристам на Северном Урале и представителям малочисленных народностей Севера, автомобилистам на отрезке федеральной автодороги Серов - ХМАО", - добавили в областном правительстве.

По данным пресс-службы, ежегодно из Краснотурьинска в Екатеринбург перевозится порядка 50 пациентов в тяжелом состоянии.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичСвердловская область
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