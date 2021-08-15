Национальный юниорский совет Росатома создадут по итогам чемпионата AtomSkills

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Госкорпорация Росатом предложила участникам чемпионата профессионального мастерства AtomSkills 2021, который проходит в Екатеринбурге, создать национальный юниорский совет к декабрю этого года. Все, кто войдет в совет, смогут презентовать Росатому свои проекты в атомной отрасли и получить финансирование на их развитие, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев во время встречи с молодыми участниками чемпионата AtomSkills в Екатеринбурге.

"Я предлагаю, чтобы вы в своей среде определились с группой представителей, посланцев, которые будут объединены в совет, поработали бы над всеми, в том числе платформенными, решениями. Мы готовы профинансировать часть работ, потому что работы стоят денег. И оборудование нужно соответствующее, и организационное решение. И где-то в ноябре - начале декабря в Москве или Санкт-Петербурге мы можем встретиться, подвести итоги организационного этапа и наметить план на будущий год. <…> Это будет национальный юниорский совет госкорпорации Росатом", - сказал Лихачев участникам встречи.

Лихачев отметил, что в совете могут быть как студенты и более взрослые представители, которые готовы нести ответственность за реализацию проектов, так и школьники. "Работать мы будем с теми, кому это нужно, кто хочет связать свою судьбу с нашими проектами и направлениями", - добавил он.

Чемпионат профессионального мастерства госкорпорации Росатом AtomSkills 2021 проходит в очном формате в Екатеринбурге на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" с 12 по 16 августа. AtomSkills 2021 включает в себя 37 компетенций, три из которых в чемпионатную программу были включены в этом году: "Геодезия", "Строительный контроль" (компетенции Международного строительного чемпионата) и новая компетенция "Управление качеством". По итогам чемпионата его сильнейшие участники получат шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном Национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills, Международном строительном чемпионате. По традиции в AtomSkills принимают участие действующие сотрудники атомной отрасли, студенты колледжей и вузов, сотрудники сторонних промышленных компаний.

Росатом - первая отечественная промышленная компания, которая адаптировала методики чемпионатов WorldSkills под специфику атомной отрасли и организовала первый корпоративный чемпионат AtomSkills в 2016 году. Это крупнейший в мире чемпионат среди организуемых промышленными компаниями.