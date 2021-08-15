Ректор ВШЭ считает, что в вузах есть потребность в формировании междисциплинарных команд

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Потребность в формировании междисциплинарных команд, когда студенты из различных сфер работают друг с другом над единым проектом, существует в университетах. Такое мнение в воскресенье высказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов на Всероссийском съезде учителей математики.

"Мы в университетах чувствуем потребность в междисциплинарности, чувствуем потребность студентов формировать междисциплинарные команды, когда математик работает вместе с химиком и экономистом. И они делают команду, которая решает единый проект. В Физтехе есть прекрасная система, когда вчерашний выпускник работает со своей школой, продолжает наставничество в отношении ребят, которые учатся в этой школе. Мы в Высшей школе экономики будем развивать это направление, и мы переходим к модели проектного университета, когда ребята будут получать в качестве проекта такое наставничество в системе общего образования", - рассказал он.

Анисимов также считает, что талантливые студенты, у которых средний балл ЕГЭ держится на уровне 98 по математическому направлению, должны помогать всем, кто интересуется математикой. "Математику, в принципе, нужно учить не только для того, чтобы ум в порядок приводить, но и для того, чтобы научиться работать с моделями и данными. Исследования ВШЭ показывают сегодня, что оценка по математике сегодня - это один из лучших предикторов успеваемости студента по большинству направлений, и даже лучший предиктор, чем оценка по профильному предмету. Это анализ, который мы имеем по результатам последних 10-15 лет исследований", - рассказал ректор.

Кроме того, растет количество профессий, в которых требуется не только понимать математические процессы, но и "уметь считать руками". Анисимов представил результаты анализа iFORA - уникальной системы стратегической аналитики, разработанной в ВШЭ, которая на основе работы с большими массивами данных представила оценку динамики компетенции навыков в области математики, компьютерных наук и связанных с ними направлений на основе всех вакансий российских компания с 2014 по 2019 год. Из анализа следует, что ключевыми приоритетами в STEM-профессиях стали навыки работы с базами данных, анализ больших данных и машинное обучение.

"Как мы реагируем во ВШЭ на эти изменения - мы ввели для всех наших студентов курсы цифровой грамотности по всем направлениям подготовки не так давно, с 2017 года. Мы исходим из того, что курсы программирования и навыки анализа данных дадут выпускникам университета всех направлений конкурентное преимущество на рынке труда. <...> Мы в своей программе развития университета зафиксировали, что модуль культуры работы с данными - Data Culture - к 2024 году будет передаваться другим университетам в качестве коробочного решения <...>. Я считаю, что такой курс должен и может быть адаптирован для старших школьников нашей страны и будет пользоваться большой популярностью у ребят", - рассказал Анисимов.

О съезде

Всероссийский съезд учителей математики проходит с 15 по 18 августа в образовательном центре "Сириус" в Сочи. В нем принимают участие учителя математики общеобразовательных школ, специалисты по педагогике и методике преподавания предмета, специалисты дополнительного образования, представители вузов, занимающиеся подготовкой учителей, представители органов управления образованием, научные сотрудники, учителя информатики, физики и других дисциплин естественно-научного цикла.

На пленарных и секционных заседаниях, круглых столах участники съезда обсуждают состояние и перспективы развития школьного математического образования в России, его цели и содержание.

Организаторами съезда выступают фонд "Талант и успех", межрегиональная общественная организация "Ассоциация учителей математики", а также Ассоциация школ - партнеров образовательного центра "Сириус" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московского центра непрерывного математического образования.