Автопарк общественного транспорта в Кузбассе обновили на 60%

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Парк общественного транспорта в Кузбассе менее чем за три года обновился на 60% благодаря приобретению свыше 1,2 тыс. новых автобусов, на эти цели из регионального бюджета по областной программе выделили более 7 млрд рублей. Последняя партия из 36 автобусов поступила в Кемерово и проходит регистрацию, сообщил ТАСС в понедельник глава региона Сергей Цивилев.

"За тысячу дней подготовки к 300-летию Кузбасса мы закупили 1 205 автобусов, финансирование составило свыше 7 млрд рублей из областного бюджета. Современные автобусы поступили во все муниципалитеты, в результате автопарк региона обновился более чем на 60%. Из поступившей техники 1 169 автобусов уже приступили к работе, еще 36 в настоящее время проходят доукомплектование и регистрацию. Выйти на маршруты они должны в течение августа", - сказал Цивилев.

Масштабное обновление общественного транспорта в Кузбассе началось в 2019 году по инициативе губернатора. На тот момент износ автопарка для пассажирских перевозок в регионе составлял порядка 85% и большая часть автобусов не подлежала ремонту. На Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году региональные власти заключили соглашение о льготном лизинге на приобретение автобусов и практически сразу начались первые поставки.

Новый транспорт работает как на городских маршрутах, так и на пригородных, и на междугородних. Все машины отличает надежность, безопасность и комфорт. Закупили автобусы разной вместимости и конфигурации, оборудовали пандусами, что позволяет перевозить маломобильных пассажиров на инвалидных колясках. Это удобно и мамам с детскими колясками.

"Городские автобусы имеют низкий уровень пола и оборудованы функцией его регулирования. Такие автобусы незаменимы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Отсутствие ступеней при входе, ровный пол на всем протяжении салона и система наклона позволяют сэкономить время посадки и высадки пассажиров", - сообщил ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Комфорт и экологичность

Все новые автобусы в Кузбассе отечественного производства, причем больше половины из них работает не на дизельном топливе, а на газе. Власти промышленного региона намеренно отдали приоритет более экологичному виду транспорта.

Как пояснили ТАСС в министерстве транспорта Кузбасса, доля пассажирского транспорта на газомоторном топливе, выбросы от которого в атмосферу значительно ниже, чем у машин с дизельными двигателями, благодаря региональной программе возросла более чем на 57% к уровню 2018 года и на сегодня составляет порядка 39% от общего парка транспортных средств пассажирских предприятий в регионе.

Курс на экологизацию пассажирских перевозок в регионе продолжится. Новокузнецку, как одному из городов России с наиболее загрязненным воздухом, в течение трех лет выделят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета по программе социально-экономического развития Кузбасса на обновление электротранспорта и его инфраструктуры. Программа рассчитана до 2024 года, первые поставки ожидаются уже до конца 2021 года.

"Планируется приобретение 37 трамваев и 38 троллейбусов, капремонты контактной и кабельной сети, электрооборудования тяговых подстанций, трамвайного пути, а также строительство трамвайного кольца в районе Привокзальной площади, строительство тяговой преобразовательной двухагрегатной подстанции и монтаж контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе", - уточнил глава Минтранса Кузбасса.

Власти ожидают, что использование городского электротранспорта позволит сократить количество выбросов на 1,5 тыс. тонн в год и снизить загрязнение атмосферного воздуха в Новокузнецке. Обновление автопарка для пассажирских перевозок - часть комплексной работы по развитию транспортной инфраструктуры в Кузбассе, которая также включает совершенствование маршрутных схем и ремонт дорог по всем региону для повышения комфорта и безопасности движения транспорта.