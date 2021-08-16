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Новосибирские власти направят свыше 500 млн рублей на нужды объектов образования

Средства потратят на приобретение учебного оборудования в семи детских садах и трех школах в Новосибирске и Болотном, поселке Верх-Тула

НОВОСИБИСРК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят 535,6 млн рублей из средств федеральной субсидии, которую регион получил в конце июля, на ремонт и оснащение 10 детских садов и школ в регионе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного правительства.

"Дополнительные средства будут направлены на объекты образования в Мошковский, Тогучинский, Чановский, Новосибирский, Болотнинский районы, города Бердск, Искитим, Новосибирск. Всего на перечисленные мероприятия потребуется 535,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Министр образования региона Сергей Федорчук уточнил, что средства направят на приобретение учебного оборудования в семи детских садах общей численностью 1 330 мест по нацпроекту "Демография" и трех школах по федеральному проекту "Жилье" на 2 950 мест в Новосибирске и Болотном, поселке Верх-Тула, а также в других районах и городах. Кроме того, правительство выделит 1,7 млн рублей из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах образования.

Ранее Сибирский окружной информационный центр сообщал, что строительство 34 детских садов в восьми из десяти регионов Сибирского федерального округа, в том числе в Новосибирской области, ведется с отставанием от запланированного на 2021 год графика.

Теги
РоссияНовосибирская область
Пандемия COVID-19
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