{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Иностранные студенты в ХМАО будут две недели находиться на карантине и обучаться онлайн

Их допустят к занятиям при отрицательном ПЦР-тесте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Студенты, прибывшие на обучение в вузы Ханты-Мансийского автономного округа из других государств, будут помещаться на две недели на карантин. В это время они должны будут дважды пройти ПРЦ-тест, занятия для них будут проходить в дистанционном формате, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте образования и молодежной политики Югры.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Иностранные студенты в Югре помещаются на две недели на карантин в общежитиях вуза. Для них будут организованы дистанционные занятия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в течение 14 дней студенты должны будут дважды сдать ПЦР-тесты. Если они окажутся отрицательными, то студентов допустят до очных занятий.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация, число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 16 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 68,1 тыс., выздоровели 64,2 тыс. человек, умерли 1 019 пациентов.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
Дело Пола Уилана
Защита Уилана подаст ходатайство о его переводе в США для отбытия наказания
До конца недели его направят в Мосгорсуд, отметила адвокат гражданина США Ольга Карлова
Читать полностью