На востоке Крыма до конца суток продлили предупреждение о сильных дождях и ветре

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы, град, ветер до 15-20 м/с ожидаются на востоке Крыма до конца суток 16 августа. Об этом сообщили в понедельник на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение действовало до утра 16 августа.

Туристам и жителям полуострова рекомендуют не выходить в море и на набережные.

12-13 августа из-за сильных дождей на востоке Крыма были подтоплены дома в Ленинском районе и Керчи, перекрывалось движение по основной магистрали полуострова - трассе "Таврида". В ночь на понедельник дождь вызвал новые локальные подтопления.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.