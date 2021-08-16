Август в Анапе и Темрюке стал самым дождливым за всю историю наблюдений

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Август в Анапе и Темрюке досрочно и с большим отрывом стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В Анапе выпало 271 мм осадков или 5,5 месячных норм с начала месяца, в Темрюке - 556 мм осадков или 11,5 месячных норм, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в понедельник.

"Темрюк и Анапа - это районы, где дождей, как понимаю, выпало больше всего. Август в этих районах стал уже самым дождливым за всю историю наблюдений. По Темрюку на вчерашний вечер выпало 530 мм осадков, за прошедшую ночь природа еще добавила 26 мм - получается 556 мм. Это больше, чем 11,5 месячных норм. До этого там был самым "влажным" август 1977 года, когда выпало 184 мм", - сказал он.

По словам Леуса, в Анапе выпало 271 мм осадков. "Это больше, чем 5,5 месячных норм. До этого там самый "мокрый" август был в 2002 году, когда выпало 245 мм осадков", - отметил метеоролог.