Погода в Краснодарском крае заметно улучшится с 17 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Погода в Краснодарском крае начнет улучшаться со вторника. Местных жителей ожидают минимум три-четыре благоприятных дня без сильных дождей, сообщил в понедельник ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Со вторника погода там [в Краснодарском крае] будет улучшаться, температура - расти. У жителей региона будет три-четыре дня минимум, чтобы каким-то образом справиться с последствиями стихии", - сообщил он.

По словам Леуса, в понедельник дожди в Краснодарском крае еще прогнозируются. Однако ожидается, что выпадет 10-20 мм осадков максимум.

"Бесконечными дожди быть не могут, осадки еще вчера начали ослабевать. Сегодня в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди с грозами, но максимальное количество осадков будет 10-20 мм", - сказал он.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.