Власти Гонконга объявили об ужесточении правил въезда из 16 стран

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга с 20 августа ужесточат требования для резидентов этого специального административного района КНР, въезжающих с территории 16 стран. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении местного правительства.

"Глобальная эпидемическая ситуация вокруг COVID-19 представляет серьезную угрозу из-за распространения дельта-штамма с резким скачком числа подтвержденных случаев за короткий период во многих странах", - отмечается в заявлении.

В частности, группа из 15 государств, включая США, Турцию, Таиланд, Францию, Грецию, теперь будет отнесена к зоне "высокого риска" заболевания ковидом. Это означает, что пассажиры, следующие с их территории, будут допущены на рейс в Гонконг только в случае прохождения полной вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом их ждет 21-дневный карантин в специализированном отеле, за время которого сдается четыре теста на COVID-19. К этой же группе стран с 9 августа была отнесена и Россия.

Вместе с тем решено переместить Австралию из перечня стран "низкого риска" распространения коронавируса к зоне "среднего риска". Для прибывающих оттуда карантинный период составляет 21 день, при подтверждении вакцинации - 14 дней, при подтверждении вакцинации и положительных результатов серологического теста на антитела - семь дней.

Действующие в Гонконге правила санитарно-эпидемиологического контроля в отношении прибывающих из-за рубежа считаются одними из самых строгих в мире. При этом въезд для нерезидентов сюда практически закрыт. За последние недели в этом специальном административном районе КНР не регистрировались локальных случаи заражения коронавирусом.