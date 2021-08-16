Китай заявил о взаимном признании водительских прав с Францией

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китай и Франция подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР.

В соответствии с новым договором, обладатели водительских прав, выданных Китаем или Францией, смогут на их основании управлять транспортным средством на территории любой из двух стран или получить местное удостоверение по упрощенной схеме.

Уточняется, что граждане Франции или КНР, находящиеся на территории другой страны сроком меньше года, смогут управлять автомобилем на основании лицензии, выданной на родине. Для тех, кто находится на территории другого государства более года, предусмотрена упрощенная процедура получения местного водительского удостоверения без прохождения дополнительных экзаменов.

Соглашение вступит в силу со вторника.

Цель нового договора - облегчение передвижения и поощрение развития двустороннего торгового сотрудничества между Китаем и Францией, говорится в заявлении МОБ.

В настоящий момент у Китая существует взаимное признание водительских удостоверений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бельгией и Сербией.