Главреда Baza оштрафовали на 180 тыс. рублей за повторное нарушение правил митинга

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина на 180 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации или проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 16 августа Могутин Н. А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 180 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Могутин утверждает, что речь идет о митинге 23 апреля в Москве, на котором он присутствовал в качестве журналиста, освещал событие и выпустил по его итогам ролик. Главред Baza собирается обжаловать решение суда.