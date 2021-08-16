В Казани может появиться первый в России беспилотный метрополитен

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Первый в России беспилотный метрополитен может появиться в Казани, техническое задание и проект уже подготовлены. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор МУП "Метроэлектротранс" Айдар Абдулхаков на еженедельном совещании в мэрии Казани.

"По поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова проработан проект и подготовлено техническое задание по беспилотному управлению электропоездами. Беспилотное метро позволит снизить риск влияния человеческого фактора при управлении движением и, тем самым, в разы повысит безопасность перевозок. При финансировании проекта мы имеем возможность создать первый в России беспилотный метрополитен", - сказал Абдулхаков.

Он добавил, что в казанском метро впервые в России была внедрена автоматизированная система управления поездами без участия машинистов. Машинист в метрополитене осуществляет только функцию контроля работы автоматики.

В Казани сейчас ведется строительство второй ветки метро от станции "Фучика" до станции "Сахарова". Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Этой станцией завершено строительство Центральной линии. Всего планируется построить четыре ветки подземки.