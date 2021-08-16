В Липецкой области за пять лет прошли капремонт свыше 40 гидротехнических сооружений

ЛИПЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 40 гидротехнических сооружений на реках Липецкой области были капитально отремонтированы за последние пять лет. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава региона Игорь Артамонов.

"За последние пять лет проведен капремонт более чем на 40 гидротехнических сооружениях, в нынешнем году также обновляются гидротехсооружения в селах Данковского, Усманского и Лебедянского районов", - сказал Артамонов. Он отметил, что экологические проблемы сегодня стали "главенствующим вызовом времени", равнодушных к ним нет. "Цивилизационное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в работе администрации региона", - заметил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации в качестве примера одного из объектов, подлежащих капитальному ремонту в этом году привели гидротехническое сооружение в селе Большие Избищи Лебедянского района. Оно позволит избежать аварийных ситуаций, улучшить качество жизни около 500 жителей населенного пункта и условия их отдыха на воде. "Заключен контракт на производство работ, общая стоимость которых составит более 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.