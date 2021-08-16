Власти Якутии посмертно наградят мужчину, погибшего при тушении пожаров

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Якутии посмертно наградят знаком "Гражданская доблесть" мужчину, который участвовал в тушении лесных пожаров в Чурапчинском районе республики. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем аккаунте во "ВКонтакте" в понедельник.

"Почтил память погибшего в борьбе с лесным пожаром Элбаги Агасиевича Игитяна, которого сегодня провожают в последний путь на его родной земле - в Армении. В знак глубокой благодарности и уважения всех якутян сыну армянского народа я принял решение о его посмертном награждении знаком "Гражданская доблесть", - сообщил Николаев.

Ранее Николаев сообщал, что власти Якутии окажут помощь семье погибшего мужчины.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения в лесном массиве вблизи села Мугудай Чурапчинского района. Прокуратурой республики также организована проверка. Как ранее сообщили ТАСС в Минприроды России, по предварительным данным, мужчина погиб во время прокладки минерализованной полосы на бульдозере.

Всего в Якутии, по данным пресс-службы регионального управления МЧС России, за сутки было ликвидировано 11 природных пожаров на общей площади свыше 42 тыс. га. Напряженная обстановка сохраняется на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов. По данным регионального правительства, на территории Якутии действуют 163 природных пожара, из них тушат 54.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.