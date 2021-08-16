Эксперт: интенсивность осадков, вызвавших подтопления на юге РФ, не является уникальной

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Интенсивность осадков, ставших причиной подтоплений в Крыму и на Кубани, является редкой синоптической ситуацией, однако похожие явления на этих территориях фиксировали и ранее, заявил в понедельник ТАСС главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), доктор технических наук Михаил Болгов.

"Сложилась редкая синоптическая ситуация: сформировались очень сильные кратковременные дожди, которые привели к затоплению территорий (Кубани и Крыма). Циклон влагосодержащий набрал воду и в силу наличия разнообразных блокирующих атмосферных явлений вылил в этом месте эту воду. Это случайное событие, однако такое было характерно и для прошлых лет. <…> Ничего сверхнеобычного не происходит. К примеру, в Керчи были случаи выпадения колоссальных осадков в 80-е годы, очень тяжелая ситуация была с дождями", - сказал Болгов.

Также собеседник агентства привел в пример наводнение 2012 года в Крымске: тогда ученые предположили, что потепление и испарение перегретого Черного моря повлияли на формирование дождей, ставших причиной подтоплений. Однако данные метеостанций за предыдущие годы показали отсутствие изменений в частоте сильных дождей в этом регионе. На дождевой сток, по словам собеседника агентства, влияет и активная застройка: асфальтовое покрытие дорог и крыши домов значительно увеличивают сток. Это в свою очередь становится одной из причин формирования больших паводков.

"В Крыму море рядом, и движущиеся массы набирают воду: чем теплее море - тем больше влаги они набирают. Такие осадки выливаются всегда поблизости, далеко вода не пойдет. Если говорить о влагонесущих осадках в Крыму, то за дождь может выпасть 100-150 мм осадков с довольно большой вероятностью. В среднем такая синоптическая ситуация держится два-три дня и скоро сменится - пока непонятно чем. Крыму даже повезло, что наполнились водохранилища, ведь могло затопить одну Керчь и тогда бы все развивалось по сценарию Германии", - подчеркнул Болгов.

Он отметил, что пока сложно ответить на вопрос, спровоцирована ли частота таких дождей глобальными климатическими изменениями. Однако, по его словам, все климатологи сходятся в том, что происходящие изменения климата приводят к "разбалансировке" систем: длительная засуха сменяется экстремальными дождями на фоне предыдущих лет маловодья.

О паводках в Крыму и на Кубани

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. В ночь на понедельник очередной дождь вызвал новые подтопления в Керчи.

На Кубани этим летом дважды отмечались крупные подтопления из-за непогоды, вводились режимы ЧС в муниципалитетах. В начале июля в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений.

В середине августа мезоциклон накрыл территорию региона, он стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.